‘Nashville-verklaring pastoraal onverantwoord’

De zogenoemde Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dat zegt de scriba (inhoudelijk leider) van de Protestantse Kerk maandag in reactie op de omstreden verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen ‘genezen’.

RenĂ© de Reuver, de scriba van de generale synode, zegt in een verklaring de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring te betreuren. ,,Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.”

De Protestantse Kerk wil geen waardeoordeel uitspreken over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen, stelt De Reuver. ,,Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

In Amsterdam hijsen protestantse kerken de regenboogvlag om te laten zien dat ze tegen de verklaring zijn.