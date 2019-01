Ontruiming ADM-terrein begonnen

Handhavers van de gemeente Amsterdam zijn maandagochtend begonnen met het ontruimen van het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijke Havengebied. De politie wordt achter de hand gehouden voor het geval mensen niet willen vertrekken.

Binnen de hekken van het ADM-terrein, dat twintig jaar geleden is gekraakt, wonen tientallen mensen die er weg moeten.

Ze moesten eigenlijk op eerste kerstdag al weg zijn. De bewoners krijgen een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden. Een deel van de ADM’ers is hier al naartoe verhuisd.

De gemeente is zondag ook al op het terrein geweest. Toen heeft ze als voorbereiding toegangshekken geforceerd, die op slot zaten.

Voor het terrein staan maandagochtend beveiligers zodat er niemand meer in kan. Er zijn nog steeds tientallen mensen aanwezig. Maar wel steeds meer bewoners druppelen het terrein af. Een man is met zijn fiets vertrokken. Hij heeft een trailer met spullen achtergelaten.

,,Het is ontzettend intimiderend en bedreigend wat er nu gebeurt”, zegt hij. Hij heeft niet gezien dat er geweld wordt gebruikt. ,,Maar het is wel echt shocking. Mijn huis, mijn alles is nu daar en al mijn vrienden en familie. De afgelopen dagen was er een sfeer van saamhorigheid, maar velen waren ook gespannen. Ik hoop nog steeds dat het niet de laatste dag hier is geweest.”