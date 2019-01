SGP-leider vindt aangiftes zwaktebod

SGP-leider Kees van de Staaij vindt de aangiftes die tegen hem zijn gedaan in verband met zijn handtekening onder de omstreden Nashville-verklaring ,,een zwaktebod”. Dat zei hij maandagavond in het radioprogramma Dit is de Dag.

In de van oorsprong Engelstalige Nashville-verklaring wordt uiteengezet dat orthodoxe christenen homoseksualiteit en transgenderisme niet mogen accepteren. Ook wordt gesuggereerd dat mensen die met zulke gevoelens worstelen in het geloof genezing kunnen vinden.

Van de Staaij zei de boze reacties op de Nederlandse vertaling, waar hij zich achter heeft geschaard, wel te begrijpen. Maar hij toonde weinig begrip voor mensen die aangifte hebben gedaan. ,,Mogen wij ook nog vinden wat wij altijd hebben gevonden, mogen wij ook nog christen zijn?”, aldus de SGP-leider.