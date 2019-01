Tegengeluid: nu ook een Zeeland-verklaring

De Statenfracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en SP komen met een Zeeland-verklaring. De politieke partijen roepen inwoners van Zeeland en Nederland op zich aan te sluiten en zich uit te spreken tegen de Nashville-verklaring, ,,die zich sterk afzet tegen de LHBTI-gemeenschap”.

In een gezamenlijke mededeling van de partijen licht fractievoorzitter van de PvdA, Anita Pijpelink, het initiatief toe. ,,Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet de Nashville-verklaring – wat ons betreft – tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.”