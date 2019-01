VU neemt afstand van Nashville-verklaring

De Vrije Universiteit Amsterdam neemt afstand van de Nashville-verklaring, die medeondertekend is door vier medewerkers van de VU. Als statement heeft de universiteit voor het hoofdgebouw de regenboogvlag gehesen.

,,Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashville-verklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven”, twittert VU-voorzitter Mirjam van Praag. De VU-ondertekenaars zijn docenten, verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie.

In de Nashville-verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen ‘genezen’. SGP-voorman Kees van der Staaij werd dit weekeinde fel bekritiseerd vanwege het ondertekenen van de uit de Verenigde Staten overgewaaide tekst.

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring.