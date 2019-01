Woningen ontruimd door grote brand in Gorinchem

Aan de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem heeft in meerdere woningen een grote brand gewoed. De brandweer heeft het vuur met meerdere bluswagens bestreden. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen, een bewoner is nagekeken door de hulpdiensten.

Omliggende woningen zijn ontruimd, laat de veiligheidsregio weten. In totaal zijn zes woningen ontruimd. De bewoners zijn elders opgevangen. Drie woningen zijn beschadigd geraakt. In drie van de woningen wordt gekeken of de bewoners kunnen terugkeren.

De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.