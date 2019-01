Aanhouding na dreigvideo aan Mondial College

De politie heeft een man aangehouden die maandagavond een video online plaatste waarin het Mondial College in Nijmegen wordt gedreigd met een vuurwapen. Op de video is te zien dat een automatisch wapen, mogelijk een AK-47, door iemand wordt doorgeladen en de tekst: ,,Ga morgen niet naar het Mondial College.” Zijn gezicht wordt niet getoond.

De politie meldt na de herkomst van de video te hebben onderzocht ,,dat er geen sprake was van een daadwerkelijke dreiging”. Rector Gert-Jan Jansen liet eerder aan de ouders en leerlingen weten dat de lessen dinsdag vooralsnog doorgaan.

,,Rond 00.00 uur is een tweede item op social media geplaatst met de mededeling: ‘Boys en Girls deze video is oud en fake ik heb dit van een ander account gevonden en geplaatst jullie hebben geen stress en mijn excuses dat het zo uitgelopen is”, schrijft Jansen. Het eerste filmpje is ondertussen verwijderd.

,,Zoals u zich kunt voorstellen zijn wij ook erg onaangenaam verrast en geschokt door deze situatie”, laat Jansen weten. ,,De politie heeft op basis van de nu beschikbare informatie geadviseerd morgen (dinsdag) de school open te houden. Wij staan in nauw contact met de politie en zullen u informeren als er nieuwe informatie beschikbaar is.”

Het Mondial College is een middelbare school en heeft twee locaties in Nijmegen. Een locatie bevindt zich aan de Leuvensbroek en de andere aan de Meeuwse Acker.