‘Aanspoelen containerafval valt mee’

De harde wind in het noorden heeft weinig gevolgen gehad voor de containerlading die vorige week van een vrachtschip op de Noordzee was gevallen. Her en der kwam wat plastic en piepschuim aan land, ,,maar het viel ’s ochtends mee, het viel ’s middags mee en het valt nog steeds mee”, aldus de Veiligheidsregio Fryslân. Een woordvoerder noemt het een opsteker ,,na alle grootse en meeslepende rommelplakkaten die we de afgelopen dagen opgeruimd hebben”.

Bij de Afsluitdijk is wat afval over de dijk geblazen. Het belandde op het fietspad van de Afsluitdijk. Daar wordt het opgeruimd. Ook bij Lauwersoog ,,is het een en ander aangespoeld, maar ook niet zoveel dat je een opruimploeg van vijfhonderd mensen nodig hebt”. Op Schiermonnikoog is wat rommel gevonden, ,,maar niet heel erg veel”, en op Vlieland, Terschelling en Ameland ligt ,,nagenoeg niets”.

Op de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, lag een aangespoelde container. Die is dinsdag geborgen en naar de kant gehaald.

Aan de noordkant van de provincie Groningen is waarschijnlijk de bovenkant van een zeecontainer aangetroffen. Die ligt bij het dorp Den Andel, aldus waterschap Noorderzijlvest.