Bioscopen trekken minder bezoekers

Nederlandse bioscopen trokken in 2018, in vergelijking met het voorgaande jaar, iets minder bezoekers. In totaal werden er ruim 35,7 miljoen kaartjes verkocht, een daling van 0,8 procent.

Het aantal bezoeken bleef vooral in de eerste helft van 2018 achter door het warme weer, het WK voetbal en het gebrek aan grote hits en familiefilms. Maar in de tweede helft werd dit verlies weer grotendeels goedgemaakt dankzij successen als Bohemian Rhapsody en Fantastic Beasts.

Dat heeft de Nederlandse bioscoopbranche dinsdag bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie. Bohemian Rhapsody was met ruim 1,3 miljoen bezoekers de best bezochte film. Ook andere muziekfilms waren grote publiekstrekkers. Mamma Mia 2! en A Star is Born, het speelfilmdebuut van Lady Gaga, behoorden tot de best bezochte titels.

De middelgrote en kleine filmtheaters, die zich richten op de meer artistieke films, hebben een uitstekend jaar achter de rug. Zij trokken in 2018 bijna 3 miljoen bezoekers, een stijging van 3,5 procent vergeleken met 2017.

Het aantal bezoekers voor Nederlandse films blijft dalen. Kochten in 2015 nog 6,2 miljoen mensen een bioscoopticket voor een vaderlandse productie, in 2018 deden nog maar 4 miljoen mensen dat. De best bezochte Nederlandse film van 2018 was Bon Bini Holland 2 van en met komiek Jandino Asporaat.