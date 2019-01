Door een schietpartij in de Haagse Schilderswijk is een persoon om het leven gekomen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar dat mocht niet baten. Het incident had plaats in de Netscherstraat.

De oorzaak van de schietpartij is onduidelijk. De verdachte sloeg op de vlucht. Even later meldde zich een man bij het politiebureau. Onderzocht wordt of hij iets met het voorval te maken heeft.