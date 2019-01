Dreigvideo aan Mondial College in Nijmegen

De politie is een onderzoek gestart naar een onlinevideo waarin het Mondial College in Nijmegen wordt gedreigd met een vuurwapen. Op de video is te zien dat een automatisch wapen, mogelijk een AK-47, door iemand wordt doorgeladen en de tekst: ,,Ga morgen niet naar het Mondial College.” Zijn gezicht wordt niet getoond.

De politie laat weten op de hoogte te zijn van het filmpje. ,, Het onderzoek naar de herkomst van dit bericht wordt momenteel uitgevoerd. U hoeft ons niet meer op de hoogte te stellen”, aldus de politie. Een woordvoerster zegt dat afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek maatregelen worden genomen bij de school. Dat zal volgens haar pas in de ochtend worden. Of de school dinsdag dicht blijft, ,,is aan de school zelf”, zegt ze.

Het Mondial College is een middelbare school en heeft twee locaties in Nijmegen. Een locatie bevindt zich aan de Leuvensbroek en de andere aan de Meeuwse Acker. Aan welke locatie de dreiging is gericht, is niet bekend.