Emotionele oproep op Facebook Frans Timmermans over Nashville verklaring

Waarom zouden Nederlandse christenen behoefte hebben aan een vaderlandse versie van de Nashville Verklaring, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie op zijn Facebookpagina. Zijn bericht dat hij geschreven heeft naar aanleiding van alle ophef over de Nashville verklaring tegen homo’s en transgenders wordt massaal gedeeld en geliked op Facebook.

“Past het in het rijtje Amerikaanse importen, zoals proms op middelbare scholen, Halloween, Thanksgiving en Black Friday? Of is het onderdeel van de wel breder waargenomen behoefte, in grote delen van de wereld, culturele en religieuze identiteit te benadrukken door diegenen uit te sluiten die als “anders” of buitenstaanders worden gezien? Ik hoop het eerste, maar vrees het laatste.”

“Dogmatische gelovigen, van zowel de religieuze als niet-religieuze soort, hebben de neiging dogma’s boven mensen te plaatsen en die dogma’s als absoluut te presenteren. Mijn interpretatie van de leer van Jezus is juist dat hij mensen altijd boven dogma’s plaatst. En niemand uitsluit. Was hij niet degene die de onaanraakbaren omhelsde”, aldus Frans. “Maar terug naar de Nashville verklaring. Vanwaar toch die behoefte mensen uit te sluiten op basis van hun geaardheid? Waarom wordt liefde, toch de basis van het christelijk geloof en een hoeksteen van ieder menselijk normenstelsel, ineens “zondig” als het gevierd wordt tussen mensen van hetzelfde geslacht?”

Lees hier het hele bericht.