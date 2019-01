‘Kippenleed is gangbare praktijk’

De trieste beelden van Animal Rights, gemaakt in verschillende kippenstallen door heel Nederland, laten vooral de normale gang van zaken in de intensieve veehouderij zien. Dat stelt dierenartsenorganisatie Caring Vets.

,,Propvolle stallen met meerdere etages, kale, zieke en stervende dieren. De meeste eieren die te koop zijn in Nederland (en daarbuiten) worden op deze dieronvriendelijke manier geproduceerd in scharrelstallen en kooihuisvesting”, aldus de organisatie, waar ruim honderd dierenartsen bij zijn aangesloten.

Animal Rights kwam maandag opnieuw met in kippenschuren gemaakte undercoverbeelden. Het ging om bedrijven in Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Vlaanderen (Belgiƫ). Daarop zijn vermagerde, kale en verzwakte leghennen te zien die nog amper kunnen lopen. Ook liggen er dode kippen in de stallen, soms al in verregaande staat van ontbinding.

Volgens Caring Vets tonen de beelden slechts een gedeelte van het lijden van een legkip in de industriĆ«le pluimveehouderij. ,,Het welzijn van de legkippen wordt ook ernstig geschaad tijdens de opfok, het vervoer naar de stal, het vangen en laden in kratten als de eierproductie is verminderd en het lange transport naar het slachthuis, veelal in Oost-Europa.”