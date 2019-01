Politie tapt drugsbaron El Chapo af voor VS

De Nederlandse politie heeft meegewerkt aan een Amerikaans onderzoek naar de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán, bekend als ‘El Chapo’. Hij werd in 2011 en 2012 afgeluisterd en het verkregen materiaal is doorgegeven aan de FBI. De Landelijke Eenheid bevestigt berichtgeving in de Volkskrant waaruit blijkt dat de Amerikaanse opsporingsdienst door de afluisteroperatie een goed beeld kreeg van het drugskartel en bovendien voor het eerst de stem van El Chapo hoorde.

,,We hebben in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) besloten gehoor te geven aan dit verzoek van de Amerikanen”, aldus een politiewoordvoerder die aangeeft dat dit soort verzoeken wel vaker binnenkomen.

De communicatie werd tussen april 2011 en januari 2012 afgeluisterd. De computerservers van de FBI zijn in Nederland neergezet omdat de organisatie van de Mexicaanse drugsbaron ze dan niet verdacht zou vinden.