‘Veel’ ongevallen met pleziervaart in haven

In de haven van Rotterdam vonden vorig jaar veertien ongevallen met pleziervaartuigen plaats. Volgens havenmeester René de Vries is dat ,,rijkelijk veel” voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers. ,,Daar willen we dit jaar wat aan doen”, stelt hij bij de presentatie van jaarcijfers hierover.

Het totaal aantal ongelukken in de haven daalde wel, van 129 naar 118 op een kleine miljoen scheepvaartbewegingen. Er vielen vijf ,,ernstige ongelukken” te betreuren. Dat waren er vier meer dan in 2017. Zo botste een watertaxi op een sloep met meerdere gewonden tot gevolg. Ook zonk een pleziervaartuig, liep een patrouillevaartuig aan de grond tijdens een proefvaart en raakte een vlet bijna klem tussen wal en schip.

Het meest in het oog springende incident betrof een groot olielek. Er stroomde ruim 200 ton stookolie uit een tanker in het water, waardoor een gedeelte van de haven gesloten moest worden.