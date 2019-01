Viering van Liefde tegen Nashville-verklaring

Met een ‘Viering van de Liefde’ bij het Homomonument in Amsterdam willen de initiatiefnemers woensdagavond laten zien dat ,,ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen”. De bijeenkomst is een signaal tegen de ,,afwijzing en uitsluiting van de Nashville-verklaring”, aldus de organisatoren, waaronder belangenorganisatie COC, vertegenwoordigers van kerken en de LHBTI-gemeenschap.

Burgemeester Femke Halsema is een van de sprekers op de bijeenkomst. De homoseksuele predikant Wielie Elhorst presenteert de manifestatie, die om 19.00 uur begint. Verder is er muziek en mogen de aanwezigen een ‘licht voor liefde’ aansteken op de granieten roze driehoek aan de Prinsengracht. De naastgelegen Westerkerk opent na afloop de deuren voor de deelnemers om na te praten.

In de zogenoemde Nashville-verklaring, die is overgewaaid uit de VS, wordt ervoor gepleit om alle seksualiteit binnen huwelijken tussen man en vrouw te houden. Homoseksualiteit wordt afgewezen. ,,Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren”, aldus het pamflet, waar veel ophef over is ontstaan.