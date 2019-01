Water en vuur op station Utrecht Centraal

Op Utrecht Centraal is een waterleiding gesprongen. Hierdoor staat een deel van de middentunnel die onder het station door loopt, onder water. Op hetzelfde moment was er rookontwikkeling in één van de restaurants op het station.

De tunnel staat ter hoogte van spoor 8 en 9 onder water. Ook staat een deel van de fietsenstalling aan de Jaarbeurszijde blank. De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de rookontwikkeling in een horecagelegenheid ontstond door een kapot grillapparaat. Hierdoor kwam het afzuigsysteem stil te liggen.

Ondanks het water en de rook rijden de treinen gewoon volgens schema, aldus de NS. Ondertussen wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen.