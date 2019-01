Acht mensen naar ziekenhuis na brand Rotterdam

Door een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn acht mensen gewond geraakt. Zeven van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Een persoon raakte gewond toen hij vanuit het raam naar beneden sprong en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand woedde op de derde etage van het pand aan de Watergeusstraat. De brand heeft zich mogelijk uitgebreid naar meerdere woningen. In totaal zijn zeven woningen ontruimd. De oorzaak van de brand is niet bekend.