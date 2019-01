Brede staking in het onderwijs op 15 maart

Het onderwijs houdt halverwege maart een actieweek die op vrijdag 15 maart eindigt met een brede staking. Dan zal personeel uit alle sectoren het werk neerleggen, laat voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten in een interview in de Volkskrant.

De AOb wil van het Rijk meer geld voor meer salaris en het verlichten van de werkdruk. Volgens Verheggen is de actiebereidheid groot. Naast het basis- en voortgezet onderwijs, sluiten ook het mbo, hbo en de universiteiten zich aan bij de acties.

Verheggen wil over een breed front samenwerken omdat de werkdruk volgens haar in alle sectoren te hoog is. ,,Bovendien hecht ik er waarde aan dat sectoren solidair zijn met elkaar. Straks krijg je aparte vakbonden voor leerkrachten, voor directeuren en voor ondersteunend personeel. En dat voor elke sector. Dat is onwerkbaar.”