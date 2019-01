De Deventer moordzaak wordt verfilmd. De Veroordeling, zoals de speelfilm gaat heten, is gebaseerd op het boek van onderzoeksjournalist Bas Haan. De opnames beginnen deze week.

Fedja van Huêt, Yorick van Wageningen en Lies Visschedijk spelen de hoofdrollen, hebben producent BIND en distributeur September Film woensdag bekendgemaakt. Van Huêt speelt de rol van Bas Haan; Van Wageningen vertolkt de rol van ‘de klusjesman’.

De film gaat over de nasleep van de moord op de weduwe Jaqueline Wittenberg in 1999. De zaak staat inmiddels te boek als een van de langstlopende uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Daarbij ging het om de vraag of er in de de rechtszaak tegen Ernest Louwes sprake is geweest van een ernstige justitiële dwaling. Hij werd voor de moord veroordeeld en zat twaalf jaar voor het misdrijf uit. Hij heeft altijd ontkend.