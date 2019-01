Eis: 4 jaar cel voor misbruiken dochters

Voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn dochters heeft justitie woensdag vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, geëist tegen Andreas W. (48) uit Meppel. Het misbruik begon toen de meisjes net geboren waren. In 2014, toen de oudste tien was, vertelde ze het aan haar moeder. Zij deed dat nadat ze op school seksuele voorlichting had gehad.

W. heeft het misbruik pas in 2017 bekend. ,,Ik schaamde me”, zei hij daarover in de rechtbank in Assen. Justitie kon de zaak, die eerder wegens gebrek aan bewijs was geseponeerd, toen alsnog doorzetten. De officier sprak van een jarenlange nachtmerrie voor de meisjes. Behalve cel eiste de hij ook dat de man wordt behandeld. De moeder van de meisjes eiste 15.000 en 12.500 euro schadevergoeding voor haar dochters.

De rechtbank doet 23 januari uitspraak.