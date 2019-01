Eis 9 jaar cel voor poging doodslag Keijenborg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een celstraf van negen jaar geëist tegen een 70-jarige man uit het Gelderse Keijenborg die in 2016 geprobeerd zou hebben zijn toenmalige echtgenote en zwager om het leven te brengen. De man deed dat door een reeks schoten op de twee af te vuren. Beiden bleven ongedeerd.

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot een gevangenisstraf van negen jaar. Hij zou op 19 december 2016 maar liefst elf schoten hebben gelost in de richting van zijn vrouw en de woning van haar broer in Keijenborg. Het OM stelde woensdag voor het hof in Arnhem dat hij zich daarmee schuldig had gemaakt aan een poging tot doodslag.

De man was op die dag volkomen doorgedraaid en schoot zelfs over een openbare weg heen. Omwonenden werden via Burgernet opgeroepen binnen te blijven. De verdachte werd uiteindelijk overmeesterd door de politie.