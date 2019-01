Elektrische fiets via het werk: nieuwe regeling in aantocht

De elektrische fiets is nog steeds populair. We fietsen niet alleen ’s avonds, tijdens de vakantie of in de weekenden elektrisch, maar ook van en naar werk biedt de e-bike steeds vaker uitkomst. Het is niet alleen gezond en milieuvriendelijk, maar het kan ook financieel voordelig zijn. Hoe zit het precies met de nieuwe regelgeving en wat zijn de voordelen van een stijging in het aantal elektrische fietsen?

In 2017 steeg na jaren van daling het aantal verkochte nieuwe fietsen met 3,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor naar 957.000 stuks. Met 294.000 exemplaren is inmiddels bijna 1 op de 3 nieuwe fietsen een elektrische, zo blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG uit een steekproefonderzoek van GfK. De totale omzet steeg voor het vijfde jaar op rij tot een recordniveau van ruim 976 miljoen euro.

Regelgeving

Wanneer een werkgever zijn werknemer een fiets geeft voor onder andere woon-werkverkeer en zakelijk gebruik stuit hij op nogal wat vage fiscale regelgevingen. In vrijwel alle gevallen zal de fiets ook privé worden gebruikt en daar komt voor de werkgever nogal wat rompslomp bij kijken. De brancheorganisatie BOVAG pleit er al geruime tijd voor om deze regeling geheel af te schaffen.

De controle op het aantal privékilometers en de berekening van de bijtelling zijn dusdanig omslachtig dat veel werkgevers hebben besloten om geen fiets ter beschikking te stellen. De overheid wil echter zoveel mogelijk mensen inspireren op met de fiets of het openbaar vervoer naar werk te reizen. Daarom zal er per 2020 een nieuwe vereenvoudigde regeling komen waarmee de overheid aan de wensen van de BOVAG tegemoet komt.

Nieuwe regeling

Deze nieuwe regeling voorziet in een forfaitaire bijtelling van zeven procent van de consumentenadviesprijs. Dit betekent dat een werkgever geen waarde in het economische verkeer meer hoeft te berekenen en ook met privégebruik van de fiets hoeft geen rekening meer gehouden te worden. Nu de regeling een stuk eenvoudiger wordt, is de verwachting dat veel werkgevers de fietsregeling weer gaan invoeren. Dat is goed nieuws voor de elektrische fiets.

Een stijging in het aantal elektrische fietsen is een voordeel voor de overheid. De verwachting is dat daarmee jaarlijks zo’n tien miljoen euro extra aan belastinginkomsten kan worden gegenereerd. Daarnaast zullen steeds meer mensen kiezen voor de nieuwste generatie elektrische fietsen. Deze fietsen kunnen op afstanden tot vijftien kilometer gemakkelijk de auto vervangen. Dit scheelt behoorlijk in de uitstoot van CO², wat goed is voor het milieu en het ziekteverzuim.

Keuze in elektrische fietsen

Als je het gesprek met je werkgever aan wilt gaan over een elektrische fiets is het handig om te weten welke elektrische fiets bij jou past. Daarbij hebben we nog even tot aan de nieuwe regeling. Elektrische fietsen via Mantel.com zijn er in alle soorten en maten. Het is goed om je te verdiepen in wat je nodig hebt en ook te kijken naar wat er verder nog bij komt kijken, zoals een helm en kentekenplaat die verplicht zijn.