Geldtransport doelwit overval Frans M.

Heinekenontvoerder Frans M. (65) en zijn zoon hebben op 2 oktober in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt vermoedelijk een geldtransportauto willen overvallen. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen M. en zijn zoon Rudi D.G. Derde verdachte in de zaak is Laurens B., zoon van Heinekenontvoerder Jan B.

Frans M. werd op 2 oktober neergeschoten door een gealarmeerde motoragent. Een buurtbewoner had de politie gebeld omdat M. en zijn zoon zich verdacht zouden hebben gedragen. Het duo had kogelvrije vesten aan en droeg plaksnorren. De politieman schoot toen bleek dat M. een vuurwapen had. M. herstelt nog van het opgelopen letsel aan zijn benen. Hij verscheen woensdag in de rechtszaal met een rollator en verblijft in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.

De inhoudelijke planning van de zaak staat gepland voor 8 maart.