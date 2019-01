Honderden bijeen voor ‘Viering van de Liefde’

Enige honderden mensen hebben zich woensdagavond in Amsterdam verzameld voor de ‘Viering van de Liefde’. Ze hadden veel regenboogvlaggen bij zich, lieten zich op de foto zetten in een hartvormig bord met de tekst ‘Ik kus je voor de liefde’ en er werd gezongen door mensen van de Westerkerk. Het samenzijn bij het Homomonument is een signaal tegen de afwijzing en uitsluiting van de Nashville-verklaring, aldus de initiatiefnemers.

In die zogenoemde Nashville-verklaring, die is overgewaaid uit de VS, wordt ervoor gepleit om alle seksualiteit binnen huwelijken tussen man en vrouw te houden. Homoseksualiteit wordt afgewezen. ,,Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren”, aldus het pamflet, waar veel ophef over is ontstaan.

De ‘Viering van de Liefde’ is bedoeld om te laten zien dat ieder mens het verdient om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen, aldus de organisatoren, waaronder belangenorganisatie COC, vertegenwoordigers van kerken en de LHBTI-gemeenschap.