Orde onderzoekt advocaten in zaak-Holleeder

De deken van de Amsterdamse orde van advocaten Evert Jan Henrichs onderzoekt het optreden van advocaten in het proces tegen Willem Holleeder. Henrichs wil onder meer opheldering over het gebruik van de vertrouwelijke telefoonlijn waarmee advocaten met hun cliënten kunnen bellen zonder afgeluisterd te worden.

Dat heeft de orde woensdag laten weten. Aanleiding is de publiciteit rond een gesprek tussen misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Holleeder in 2011. De Vries belde met Holleeder op het kantoor van diens toenmalige advocaat Stijn Franken. Daarbij zou hij gebruik hebben gemaakt van de zogeheten ‘geheimhouderstelefoon’. Die is alleen bedoeld voor communicatie tussen advocaat en cliënt.