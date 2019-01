Politie mag huidskleur gaan afleiden uit DNA

De politie mag binnenkort uit gevonden DNA van een verdachte ook diens huidskleur afleiden. Die techniek is inmiddels zo betrouwbaar dat die voor de opsporing kan worden gebruikt, vindt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De politie mag uit DNA-sporen al opmaken of een verdachte man of vrouw is en welke kleur haar en ogen hij of zij vermoedelijk heeft. Ook een heel uitgesproken huidskleur kon al worden vastgesteld, maar allerlei tussentinten bleken nog heel moeilijk te onderscheiden. Dat is ,,sinds kort” anders, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Daarom wil hij ook die mogelijkheid nu in de wet opnemen.

Met deze informatie kan de politie een duidelijker signalement opstellen. Zo hoopt zij een voortvluchtige verdachte of een onherkenbaar slachtoffer gemakkelijker te identificeren.