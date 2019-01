‘Uitlokking centrale vraag in terreurproces’

De vraag of er sprake is van uitlokking komt waarschijnlijk centraal te staan in het proces tegen zes terreurverdachten, die donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Dat zegt deskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden.

Woensdag lekten via RTL Nieuws beelden uit die undercoveragenten hebben gemaakt van hun ontmoeting met vier van de verdachten in een vakantiehuisje in Weert. Dat huisje was voorzien van camera’s en microfoons, die vastlegden hoe de mannen oefenden met bomvesten en kalasjnikovs. De wapens waren geleverd door de agenten.

,,Ik verwacht dat de advocaten de vraag over uitlokking op tafel leggen. Is er sprake van iets dat ze zelf wilden of zijn ze ertoe gebracht door de politie-infiltranten?” Dat wordt volgens Van Buuren sterk bepaald door de manier waarop de undercoveroperatie is begonnen. ,,Als uit telefoontaps blijkt dat ze dit van plan waren voordat de politie instapte, kun je niet over uitlokking spreken. Maar als ze alleen stoere taal uitsloegen en de infiltranten brachten ze met enig aandringen op gedachten, dan zit je wel aan de andere kant.”

De manier waarop de verdachten op de beelden oefenen met de wapens vertelt volgens de universitair docent een eigen verhaal. ,,Daaruit lijkt het dat ze met volle overtuiging hulp hebben aangenomen en training kregen. Als ze het toch niet echt van plan waren, was dat het moment geweest om zich te bedenken.”

Dat de beelden zijn uitgelekt kan consequenties hebben op het proces, denkt Van Buuren. ,,De advocaten kunnen pleiten dat hun cliĆ«nt geen kans meer heeft op een eerlijk proces. Dat de beelden de rechters al in een bepaalde richting hebben geduwd.”

Ook de beelden van de arrestaties in september kunnen van invloed zijn. Van Buuren: ,,De politie heeft van de arrestaties hele spectaculaire beelden naar buiten gebracht, waardoor iedereen al snel denkt dat er wel een levensgevaarlijke groepering moet zijn opgerold.”