Veerboot van rederij Doeksen vastgelopen

Een veerboot van rederij Doeksen in Harlingen is woensdagmiddag vastgelopen. Een woordvoerder van de rederij bevestigt berichtgeving hierover door Omrop Fryslân.

De boot, een sneldienst, was om 16.15 uur vertrokken vanuit Terschelling richting de Friese plaats Harlingen. Het schip zou drie kwartier later aankomen, maar is onderweg gestrand.

Omrop Fryslân meldt dat gaat om de boot Koegelwieck en dat 82 passagiers aan boord zijn en zes bemanningsleden. Reddingsboten zouden ter plekke zijn, maar er zou niemand gewond zijn.