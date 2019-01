Advocaten staken tegen plannen Dekker

Advocaten zullen woensdag 16 januari voor korte tijd het werk neerleggen, uit protest tegen de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) die de stijgende kosten van de rechtshulp wil beteugelen. Volgens de advocaten staat de minister op het punt mensen met een lager inkomen toegang tot goede, onafhankelijke rechtshulp te ontzeggen. De acties zijn gepland in verband met een naderend overleg in de Tweede Kamer over de plannen van de minister.

Dekker wil onder meer een onafhankelijke instantie, die moet gaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Hij vindt dat mensen veel te vaak naar de rechter stappen. Deze maatregel valt slecht bij advocaten, die erop wijzen dat in de meeste zaken de overheid zelf de tegenpartij is. Daarnaast wijzen advocaten erop dat rechtsbescherming een overheidstaak is. De minister wil dit grondrecht uitbesteden aan commerciƫle partijen.