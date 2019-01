Lokale lasten hoger door dure afvalverwerking

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Huurders gaan 5,4 procent meer betalen en huizenbezitters 4,3 procent, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen onder 37 grote gemeenten.

De stijging valt hoger uit dan voorheen. Dat komt vooral doordat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten berekenen dat door aan hun inwoners. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval dit jaar 6,1 procent.

Ook de rioolheffing en onroerendezaakbelasting (ozb) gaan omhoog, maar minder hard dan de afvalstoffenheffing. De rioolheffing stijgt rond 2 procent, de ozb 3,7 procent.

Met 563 euro zijn de woonlasten voor huiseigenaren het laagst in Den Haag, net als vorig jaar. Huizenbezitters in Enschede betalen het meest, 854 euro. Huurders, die geen ozb betalen maar alleen afvalstoffenheffing en soms rioolheffing, zijn het duurst uit in Zaanstad (571 euro), het minst betalen ze in Nijmegen (40 euro).