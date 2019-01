‘Milieuschade zeecontainers nog onduidelijk’

De stranden op Terschelling lijken weer schoon, nadat daar vorige week spullen waren aangespoeld uit honderden containers die van een schip af waren gevallen. Maar het is nog te vroeg om vast te stellen hoe groot de schade aan natuur en milieu precies is, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

,,Dat is afwachten”, zei de bewindsvrouw tijdens een bezoek aan het Waddeneiland. ,,Op het oog is het hier weer schoon, maar er zijn natuurlijk nog een heleboel kleine stukjes piepschuim en plastic waarvan je niet weet of die door vogels opgegeten gaan worden of andere dieren.”

Van Nieuwenhuizen sluit niet uit dat die troep uiteindelijk in de voedselketen belandt. ,,Je kunt daar echt zorgen over hebben. Het enige dat we kunnen doen is proberen om alles zo snel mogelijk zo schoon mogelijk te krijgen”, aldus de minister.

,,Belangrijk is ook om te zorgen dat we de containers die nog in zee liggen zo snel mogelijk bergen”, zei Van Nieuwenhuizen verder. ,,Zodat er niet opnieuw allerlei rotzooi in het water en op de kust terechtkomt.”