‘Nashville-dominee’ komt niet naar Gorinchem

Dominee Maarten Klaassen, mede-initiatiefnemer van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, zal zondag niet voorgaan als gastpredikant in de Grote Kerk van Gorinchem, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk heeft dat laten weten.

Een petitie tegen de komst van Klaassen naar Gorinchem is de afgelopen dagen door ruim tweehonderd mensen ondertekend. In de tekst bij de petitie wordt de Nashville-verklaring een belediging voor onder meer homo’s, lesbiennes en transgenders genoemd. ,,Als tolerante stad zitten we daar niet op te wachten in Gorinchem”, aldus de initiatiefnemers van de petitie.

Het manifest tegen homoseksualiteit heeft veel reacties opgeroepen. Meerdere politici, organisaties, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en een aantal gemeenten spraken hun afkeur uit over de Nederlandse bewerking van de eerder in het Amerikaanse Nashville opgestelde verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt gesuggereerd dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen genezen.