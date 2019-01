OM in beroep liquidatie broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen Shurandy S. De rechtbank legde hem donderdag twintig jaar cel op, na een eis van 28 jaar, wegens de liquidatie van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Volgens het OM was de moord ,,een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat”, maar de rechtbank ging daar niet in mee en strafte daarom beduidend lager dan geëist.

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat S. heeft geweten dat zijn slachtoffer de broer van de kroongetuige was. Dat heeft hij ook zo verklaard. Hij heeft de moord in opdracht gepleegd, maar heeft niet willen zeggen wie hem de opdracht heeft gegeven. De moord houdt ook volgens de rechtbank verband met het feit dat de broer van Reduan B. kroongetuige is, maar S. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bedoelingen van zijn opdrachtgevers, aldus de rechter.