Opstelten en Bolhaar getuigen in zaak-Wilders

Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag bepaald dat oud-minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten en voormalig OM-topman Herman Bolhaar als getuige worden gehoord in het ‘minder Marokkanen’-proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Wilders had daarom verzocht, om te kunnen onderzoeken of de politiek zich heeft bemoeid met de beslissing hem te vervolgen.

Wilders had het hof ook gevraagd op voorhand de stekker uit het proces te trekken, omdat hij door de politieke inmenging geen eerlijk proces krijgt. Die wens heeft het hof niet gehonoreerd. Het hof vindt dat de stellingen van Wilders nader onderzocht moeten worden.

Naast Opstelten en Bolhaar zal ook een aantal ambtenaren als getuige worden gehoord. Dat zal niet op de openbare zitting gebeuren, maar door de onderzoeksrechter van het hof, de raadsheer-commissaris.

Ook zal de officier van justitie worden gehoord die heeft besloten oud-D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen. Volgens Wilders heeft het OM blijk gegeven van willekeur, door hem wel en Pechtold niet aan te klagen. Pechtold heeft omstreden uitspraken gedaan over Russen.

Wilders deed zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ in 2014. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.

Het hof begint aan de inhoudelijke behandeling van de zaak op 25 juni.