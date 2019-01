Politie vindt zes ton cash onder keukenblok

In een huis aan het Zuiderterras in Rotterdam heeft de politie een grote hoeveelheid contant geld gevonden. Achter de plint onder een keukenblok lagen bundels bankbiljetten verstopt met een waarde van 600.000 euro.

De politie doorzocht het huis in een onderzoek naar spookbewoning. Officieel stond er niemand ingeschreven, maar er gingen geregeld mensen in en uit. In de woning bleken een 36-jarige man en een 33-jarige vrouw aanwezig te zijn. Zij zijn aangehouden voor witwassen.

In een tv-kastje lagen ook stapels geld en in de keuken lagen spullen die worden gebruikt bij het verpakken van drugs. Ook werden er crypto-telefoons gevonden, waarmee criminelen met elkaar kunnen communiceren zonder dat de politie kan meeluisteren.

Het onderzoek leidde naar een tweede woning aan de Strevelsweg. Daar werden twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs gevonden.

In principe blijft het geld in bezit van politie en Openbaar Ministerie, zegt een woordvoerder van de politie. De officier van justitie bepaalt wat ermee gebeurt: ofwel naar de Staat, ofwel terug naar degene bij wie het is gevonden, vooropgesteld dat die er een goede verklaring voor heeft.