Bruins niet overtuigd na gesprek met Novartis

Minister Bruno Bruins heeft een ,,intensief gesprek” gehad met farmaceut Novartis, die de prijs voor een levensreddend medicijn tegen bepaalde vormen van kanker onlangs bijna heeft verzesvoudigd. Het bedrijf heeft hem niet kunnen uitleggen waarom het zo’n hoge prijs voor het middel vraagt, laat de bewindsman weten.

Novartis kreeg het geneesmiddel door een overname in handen, en rekent nu voor een kuur per patiënt zo’n 92.000 euro. Voorheen maakten ziekenhuizen het middel zelf, toen kostte het nog circa 16.000 euro per patiënt. Een kuur bestaat uit vier infusen. Bruins kondigde eerder deze week aan dat hij van het bedrijf tekst en uitleg wilde over die forse prijsverhoging.

,,Ik heb Novartis laten weten dat ik niet bereid ben hun prijs te betalen”, aldus Bruins. Hij heeft het bedrijf erop gewezen dat het medicijn, dat ontwikkeld is in het Rotterdamse Erasmus MC, tegen veel lagere kosten kan worden bereid. Novartis moet als leverancier van de grondstoffen daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt de minister.