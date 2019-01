Celstraffen voor schieten op woning fraudeur

Voor de beschieting van een leegstaande woning in Eindhoven met een machinegeweer zijn twee 18-jarige Amsterdammers vrijdag veroordeeld tot celstraffen. Volgens de rechtbank in Den Bosch zijn de tieners schuldig aan de bedreiging van de voormalige bewoner, ‘wonderbelegger’ Rob van den B. De rechtbank legde aan beiden een celstraf op van 24 maanden, waarvan acht voorwaardelijk.

De straf valt veel lager uit dan de zes jaar cel die de aanklager had geƫist, omdat er volgens de rechter geen bewijs is dat ook het leven van de buurtbewoners op het spel is gezet.

Belegger Rob van den B. werd diverse keren veroordeeld voor fraude. Vanwege zijn beweerde beleggingskunst vertrouwden veel mensen hem geld toe, maar vele miljoenen investeerde hij niet en gebruikte hij voor zijn eigen luxueuze levensstijl.

Na de beschieting van het huis vertelde hij tegen de politie dat hij werd bedreigd door personen uit het criminele milieu.