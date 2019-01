Familie ‘Haagse steker’ als getuige gehoord

Drie familieleden van de zogenoemde ‘Haagse steker’ Malek F. zullen door de onderzoeksrechter als getuige worden gehoord. De rechtbank Den Haag honoreerde vrijdag een verzoek daartoe van de advocaten van F., die menen dat de familie zinnige dingen kan zeggen over de psychische gesteldheid van de verdachte. F. stak op 5 mei op straat in Den Haag drie mensen neer en werd neergeschoten door de politie.

De kernvraag in de strafzaak tegen de in Syriƫ geboren F. is: was zijn daad er een van een terrorist of van een verwarde man? Het Openbaar Ministerie verdenkt F. van een terroristisch motief, F. en zijn advocaten betwisten dat. Een deskundigenrapport over een onderzoek naar de psyche van F. is in maart klaar.

Vrijdag vond er op Schiphol en tussentijdse zitting in de zaak plaats. F. bleef in zijn cel en verscheen niet in de rechtszaal.