Gedetineerde onwel na gevecht met bewakers

In de gevangenis Norgerhaven in het Drentse Veenhuizen is een gedetineerde vrijdagmiddag in gevecht gekomen met bewakers. Kort erna werd hij onwel en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerster bevestigt berichtgeving hierover door Dagblad van het Noorden.

De gevangene was het niet eens met een disciplinaire straf die hem werd opgelegd en werd agressief tegen het personeel van de gevangenis. Er volgde een worsteling, waarna de man in een isoleercel werd gezet. Enige tijd later werd de man in de cel onwel en verloor hij het bewustzijn. Daarop werd hij vervoerd naar het ziekenhuis.

De man is inmiddels weer bij bewustzijn. De politie doet onderzoek naar het voorval.