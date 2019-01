Gewonden door botsing trein met vrachtwagen

Tussen een trein en een vrachtwagen is vrijdagavond een aanrijding geweest op het terrein van Campina in Leeuwarden. Vier inzittenden in de trein raakten lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, meldde de politie.

De vrachtwagen vervoerde melkpoeder. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek.

Treinverkeer tussen Hurdegaryp en Leeuwarden, op het traject Groningen-Leeuwarden, is voor de rest van de dag niet mogelijk.