Nederlanders betrokken bij busongeluk Cuba

Twee Nederlanders van 27 jaar oud, een man en een vrouw, zijn na een busongeluk in het oosten van Cuba ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Er vielen bij het ongeluk voor zover bekend 33 gewonden, onder wie 22 buitenlanders. Zeven buspassagiers overleefden het ongeval van donderdag niet en zes gewonden zijn er zeer ernstig aan toe, volgens staatspersbureau ACN.

De ambassade zoekt uit of er nog meer Nederlanders betrokken zijn. Ook zoekt de ambassade contact met de slachtoffers en familie.

De gewonden worden in ziekenhuizen in Guantánamo behandeld. Er zaten circa veertig mensen in de bus. De buschauffeur van de onderneming Vía Azul zou op weg naar het meer dan 800 kilometer verder gelegen Havana de macht over het stuur hebben verloren tijdens een inhaalmanoeuvre. De bus is van de weg geraakt en omgeslagen. De maatschappij Vía Azul rijdt met luxe autobussen over lange afstanden in Cuba en is populair bij toeristen.

Het staatspersbureau ACN meldde niets over de identiteit van de omgekomen slachtoffers. Elf Cubanen moesten naar het ziekenhuis en de overige buspassagiers die zijn of worden behandeld, komen uit Argentinië, Canada, Frankrijk, Mexico, Nederland, Spanje en de VS.