Regenboogvlag wappert door hele land

Veel gemeenten hebben vrijdag de regenboogvlag in top en twitteren daarover met de hashtag #SayNoToNashville. Ze geven daarmee gehoor aan een oproep van de gemeente Weesp, die alle regionale overheden en instellingen vroeg om deze dag massaal de regenboogvlag te hijsen.

Het vlagvertoon is een protest tegen de Nederlandse Nashville-verklaring. In dat geschrift uit de orthodox-christelijke hoek wordt homoseksualiteit afgewezen.

De regenboogvlag, symbool van homo-acceptatie, is uitgestoken in onder meer Den Helder, Schiermonnikoog, Diemen, Amstelveen en Lansingerland. In onder meer Culemborg, Papendrecht en Amstelveen hebben ook kerken de vlag uitgestoken. Bergeijk zegt geen regenboogvlag te hebben maar ,,het gehele jaar door regenbooggemeente” te zijn.

Ook bij de provincie Noord-Holland, sommige musea en scholen hangt de zeskleur uit.