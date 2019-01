Rutte kreeg rillingen van Nashville-verklaring

Bij premier Mark Rutte ,,liepen de rillingen over de rug” toen hij de omstreden Nashville-verklaring las. Hij vindt de tekst, vol harde woorden over homoseksualiteit en wat de initiatiefnemers de genderideologie noemen, ,,echt verschrikkelijk”.

Rutte is zelf gelovig, maar ,,dit is niet het soort Nederland waar ik mij bij thuis voel”. De minister-president is lid van de Protestantse Kerk in Nederland, net als een aantal ondertekenaars van de verklaring. De leiding van de PKN heeft de verklaring juist veroordeeld.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij steunt de verklaring. Toch staan de goede verstandhouding en de samenwerking met de SGP niet op het spel, zegt Rutte. ,,Je werkt natuurlijk met heel veel partijen samen waarmee je het op sommige punten niet eens bent.”