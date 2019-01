Taakstraf voor doodsbedreiger Sylvana Simons

De 30-jarige Nick J. moet een taakstraf van veertig uur doen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het bedreigen van Sylvana Simons met de dood. De politierechter in Amsterdam oordeelde dat hij zich op 25 november 2017 schuldig heeft gemaakt aan “ernstige bedreigingen” aan het adres van de BIJ1-politica via Facebook.

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter ging echter mee met het pleidooi van zijn advocaat, die veertig uur vroeg. J. gaf al direct aan dat hij zijn straf “netjes zal doen”.

De man uitte zijn bedreigingen via Facebook Messenger. Hij schreef onder meer: “Je gaat dr aan je gaat dr aan! dansend op je graf je gaat dr aan!” en “dood aan s. vieze cultuurhater”. Hij zei op de zitting dat hij spijt had van zijn : impulsieve actie” en dat hij had gedaan uit frustratie rondom de discussie over Zwarte Piet.