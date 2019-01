Theaterkanonnen samen in Heisenberg

Zelden hadden de medewerkers aan één toneelstuk samen zo’n goed gevulde prijzenkast als die aan de eerste Nederlandse bewerking van Heisenberg, die vrijdagavond in Theater Rotterdam in première gaat.

Hans Croiset, tweevoudig winnaar van ’s lands belangrijkste toneelprijs voor mannen, de Louis d’Or, vindt als tegenspeelster Elsie de Brauw tegenover zich, die ’s lands belangrijkste toneelprijs voor een vrouw, de Theo d’Or, ook twee keer in de wacht sleepte.

Ze worden geregisseerd door de eveneens veel gelauwerde Johan Simons, winnaar van onder meer de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. De Nederlandse bewerking van het stuk is van Ariane Schluter, die de Theo d’Or óók al twee keer won.

De voorstelling brengt Croiset, De Brauw en Simons voor het eerst in een productie samen, een lang gekoesterde wens van de drie. Het stuk van de Brit Simon Stephens werd eerder in de theaterparadijzen New York en Londen erg enthousiast ontvangen. In Heisenberg kust een vrouw een man die ze zomaar op het station ziet zitten. De twee vreemden gaan daarop op ontdekkingsreis naar elkaar, naar zichzelf en naar wat het leven nog kan bieden.

De Nederlandse versie van Heisenberg is een initiatief van Theater Rotterdam, het gefuseerde Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. Na de première in Rotterdam gaat het stuk op tournee langs veertig theaters.