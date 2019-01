Verdachte bedreiging school 19-jarige jongen

De verdachte die donderdag is aangehouden voor het telefonisch bedreigen van een school voor moeilijk lerende kinderen, is een 19-jarige jongen uit Utrecht. Hij zit vast, zegt de politie. De politie verdenkt hem ervan het dreigtelefoontje te hebben gepleegd. Maar waarom hij dat gedaan zou hebben is nog onduidelijk.

De politie liet na het telefoontje de school aan de Europalaan ontruimen. Directeur Astrid Lotte van de betreffende school STIP, zei donderdag dat het aan een van haar medewerkers te danken was dat de verdachte kon worden opgepakt. Zij stelde de man, die al een paar keer gebeld had, allerlei vragen. Mede op basis daarvan de verdachte worden gelokaliseerd. Hij zou hebben gedreigd met wapens naar de school te komen.