CDA-leider Buma: klimaatakkoord niet heilig

,,Het is belangrijk dat de VVD nu ook ziet dat het klimaatakkoord niet heilig is en dat het kabinet zelf keuzes moet maken om te zorgen dat de rekening voor gewone burgers betaalbaar blijft.” Dat laat CDA-leider Sybrand Buma weten in reactie op de uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over het klimaatakkoord.

In de Telegraaf neemt Dijkhoff afstand van het in december gepresenteerde klimaatakkoord. Er zal volgens hem in de coalitie een fikse discussie over de klimaatplannen worden gevoerd.

Binnen de coalitie trappen VVD en CDA op de rem als het gaat om het klimaatbeleid. Buma vindt dat ,,een ambitieus klimaatbeleid alleen te voeren is als het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is”. Dijkhoff vindt D66 en ChristenUnie drammerig als het gaat om het klimaatbeleid.