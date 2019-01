Nederlander verdacht van doodrijden geel hesje

De politie zoekt een 56-jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van het doodrijden van een demonstrant in België, vrijdagavond bij een blokkade van gele hesjes aan de grens bij Eijsden. De vrachtwagen is teruggevonden op een parkeerplaats in de buurt van Tilburg, melden Belgische media zaterdag.

Tegen de trucker is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van ,,opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.” Eerder ging de politie nog uit van een ongeval. Volgens een ooggetuige zou de chauffeur zijn doorgereden nadat hij de demonstranten in gele hesjes had gezien.

Het slachtoffer was een 50-jarige actievoerder. De man overleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo’n twintig gele hesjes. De Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor, aldus Belgische media.