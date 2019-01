OM vervolgt Brandt Corstius niet voor smaad

Jelle Brandt Corstius heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen strafbare uitspraken gedaan over tv-producent Gijs van Dam. Voor de tweede keer is een aangifte van smaad tegen de journalist geseponeerd, zo bevestigt het OM in Amsterdam na berichtgeving door RTL Boulevard. ,,Een officier van justitie heeft naar de uitlatingen gekeken en bepaald dat die binnen deze context niet strafbaar zijn”, zegt een woordvoerder van het OM.

Brandt Corstius deed eind 2017 aangifte tegen Van Dam, die hij beschuldigde van verkrachting. De producent zou hem hebben gedrogeerd en misbruikt toen ze samenwerkten bij tv-programma Barend & Van Dorp in 2002. Van Dam, die de beschuldigingen van de hand wijst, had al aangifte gedaan van smaad en laster nadat Brandt Corstius zijn verhaal naar buiten had gebracht in dagblad Trouw.

Het OM vond geen bewijs en seponeerde beide aangiften. De reactie die Brandt Corstius op dat besluit gaf, was voor Van Dam aanleiding om opnieuw aangifte te doen.